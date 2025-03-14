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Израиль

Агам Бергер вернулась домой после реабилитации

время публикации: 14 марта 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 14:29
Агам Бергер вернулась домой после реабилитации
Jonathan Shaul/Flash90

В пятницу, 14 марта, в день праздника Пурим 20-летняя израильтянка Агам Бергер, освобожденная 30 января после 482 дней плена у террористов ХАМАСа в Газе, была выписана из больницы и вернулась домой – в Холон.

Около ее дома Агам встречали сотни жителей Холона с флагами и приветственными плакатами.

Улицы Холона с начала февраля были украшены плакатами с изображением Агам Бергер и надписями "Агам, добро пожаловать домой".

Израиль
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