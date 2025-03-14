На границе с Иорданией задержаны несколько нарушителей
время публикации: 14 марта 2025 г., 01:13 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 01:33
В ночь на 14 марта несколько мужчин проникли на израильскую территорию с территории Иордании в районе кибуца Хамадия, в долине Бейт-Шеан. Нарушение границы было зафиксировано наблюдательницами ЦАХАЛа, которые отправили к месту нарушения силы ЦАХАЛа.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время задержания подозреваемые попытались приблизиться к военнослужащим, которые отреагировали на угрозу огнем в сторону подозреваемых, были зафиксированы попадания.
В результате этого инцидента никто из израильских военных не пострадал.
По данным предварительного расследования, речь идет не о террористах, а о нелегальных трудовых мигрантах.