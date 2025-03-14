Союз Нетаниягу и Саара: скоро выборы? Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Решение об объединении "Ликуда" и "Ямин Мамлахти" не было неожиданным. С того момента, как Гидеон Саар занял пост министра иностранных дел почти ни у кого не было сомнений в том он и Зеэв Элькин встали на путь возвращения в "Ликуд". Однако неожиданностью стал выбор момента подписания соглашения. Выборы не объявлены, и, по мнению многих, после ожидающегося утверждения государственного бюджета запас прочности коалиции вырастет. Политические союзы в Израиле заключают, как правило, перед самыми выборами.

С другой стороны, слишком много событий произошло в последние дни и недели в политической системе Израиля, по поводу которых возникает вопрос – "почему сейчас": от решения министра юстиции Ярива Левина начать процесс увольнения юридического советника правительства до представления экономической платформы партией "Еш Атид". По поводу решения Саара и Нетаниягу объединиться, также можно задать вопрос: почему сейчас?

Решение об объединении "Ликуда" и "Ямин Мамлахти" было опубликовано накануне праздника Пурим, в конце недели, которая окончательно сняла вопросы о перспективах утверждения бюджета. В ходе этой недели определился график главных политических событий ближайших недель.

Саар: завершение провального эксперимента

8 декабря 2020 года Гидеон Саар объявил о выходе из "Ликуда". Это было время правительства Нетаниягу-Ганца, правительства "коронавируса", которое катилось к своему закату, развал был вопросом времени. ""Ликуд" изменился до неузнаваемости. На смену идеологической дискуссии внутри партии пришло обслуживание личных интересов человека, возглавляющего ее", – заявил тогда Саар.

Отправляясь в самостоятельное политическое плаванье, Саар надеялся создать "Ликуд без Биби и бибизма", как говорили тогда. Набрав шесть мандатов на выборах 2021 года, он, казалось, выполнил главную цель – перевел часть мандатов от "только Биби" к "только не Биби", что позволило Лапиду и Беннету сформировать коалицию. Однако очень быстро стало ясно, что альтернативой "Ликуду" новоявленная партия не будет. После короткой каденции на посту министра юстиции Саар объединился с Ганцем и Айзенкотом и отправился в оппозицию, став одним из главных оппозиционеров по вопросу о юридической реформе.

"Черная суббота" 7 октября 2023 года повлияла и на политическую карту. Партия "Махане Мамлахти" присоединилась к коалиции. Очень быстро по политической системе поползли разговоры о тайном канале контактов между Сааром и Нетаниягу. В окружении Саара не опровергали, подчеркивая при этом, что речь идет "исключительно о контактах по вопросу о ведении войны". Одновременно, и об этом неоднократно упоминалось и в обзорах Newsru.co.il, Саар восстанавливал контакты с активистами "Ликуда", при этом всячески отрицая намерение "вернуться домой". Развал "Махане Мамлахти", присоединение к коалиции, выход из нее, а затем возвращение – очень характерное для Саара метание – окончательно определили его дальнейший путь: возвращение в "Ликуд". 13 марта 2025 года об этом было объявлено официально.

Два интересных момента в этом соглашении, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего – главный бенефициар – не Гидеон Саар, а Зеэв Элькин. Саар будет баллотироваться на праймериз в "Ликуде" на общих основаниях. Судя по всему, министр иностранных дел убежден в своей популярности в партии. Бронированное место в списке отдано Элькину. (Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель, кстати, дала понять, что не собирается далее следовать за Сааром).

Вторая важная составляющая соглашения – присоединение к "Ликуду" 2400 активистов Саара, среди них 100 незамедлительно станут членами ЦК партии. Это заметно усиливает позиции Саара перед борьбой за пост главы "Ликуда", если Биньямин Нетаниягу этот пост когда-нибудь покинет.

Этот шаг абсолютно логичен, как с точки зрения Саара, так и с точки зрения Нетаниягу. У "Ямин Мамлахти" не было никаких самостоятельных перспектив на выборах – опросы стабильно отправляли партию под электоральный барьер.

Нетаниягу, судя по всему, сделал выводы из ошибок прошлого в отношениях с Сааром и решил держать этого противника (не стоит заблуждаться – Биньямин-Сара и Гидеон-Геула не станут дружить домами и семьями) рядом, не толкая в объятия Либермана, Беннета и других конкурентов.

Подписание соглашения именно сейчас достаточно неожиданно, тем более что речь не идет о слиянии действующих фракций, а об объединении партий перед следующими выборами. Одно из двух: либо Саар снова поторопился, либо выборы ближе, чем кажется сегодня многим.

Мартовский календарь: бюджет и юридические битвы

Классическим измерителем серьезности того или иного политического кризиса является интерес, который вызывают в коридорах Кнессета фигуры, имеющие к нему отношение. На уходящей неделе нельзя было не обратить внимание на понизившийся интерес к фигурам из партии "Яадут а-Тора". Еще совсем недавно главной темой в коридорах парламента было выйдет или не выйдет партия "Яадут а-Тора" из коалиции, не утверждающей закон о призыве до принятия госбюджета. На этой неделе вопрос разрешился окончательно после того, как из окружения Ицхака Гольдкнопфа, главы "Яадут а-Тора" и наиболее воинственного противника компромиссов по вопросу о законе о призыве, зазвучали миролюбивые голоса. После беседы премьер-министра Биньямина Нетаниягу с депутатом Исраэлем Айхлером формальный лидер партии Гольдкнопф понял, что остался в печальном для него одиночестве. Не только в "Дегель а-Тора", но и в "Агудат Исраэль" не проявляют никакого желания разваливать коалицию. Более того, в закрытых беседах на этой неделе в кругах ультраортодоксальных функционеров – как политических, так и религиозных – началось обсуждение перспектив того, что в Кнессете 25-го созыва закон принял не будет вовсе. Помимо прочего это означает, что скорее всего не будет принят и закон, решающий вопрос субсидирования детских садов и яслей. Но обсуждение шло в контексте поиска решений и выхода из сложившейся ситуации, а не подготовки к конфронтации и выходу из коалиции.

Несмотря на все это, не исключено, что Гольдкнопф все же выйдет из правительства, вернется в Кнессет, из которого уволился по "норвежскому закону", и проголосует против бюджета. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы такой шаг повлек за собой серьезные последствия для коалиции.

Согласно опубликованному плану, голосование по госбюджету состоится 24 марта. Речь идет о дате предварительной, оставляющей коалиции не менее недели для того, чтобы решить все "неожиданно" возникающие, в полном соответствии с законами жанра, проблемы. На данный момент в политической системе трудно найти кого-то, кто рискнет предположить, что правительство развалится из-за бюджета.

За день до голосования по госбюджету намечено голосование правительства по вотуму недоверия юридическому советнику правительства. На этой неделе состоялась встреча министра юстиции Ярива Левина и юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, процесс увольнения которой был инициирован главой минюста. Одна из немногих встреч непримиримых противников касалась практических вопросов, в ней принимали участие сотрудники министерства. По сообщениям, появившимся после этой встречи, она была, мягко говоря, холодной, однако вопрос увольнения Баарав-Миары не затрагивался.

Голосование по вотуму недоверия Баарав-Миаре, как уже неоднократно говорилось, далеко не означает незамедлительного увольнения юрсоветника. После этого голосования должна быть сформирована, а вернее доформирована, комиссия во главе с отставным главой Верховного суда Ащером Грунисом. На данный момент два места в этой комиссии вакантны: место депутата от коалиции (наиболее вероятный кандидат – глава комиссии по законодательству Симха Ротман), а также бывшего министра юстиции или бывшего юридического советника правительства. До последних дней упоминалось имя бывшего министра юстиции Моше Нисима в качестве кандидата, однако Нисим отказался участвовать в комиссии, и сейчас называют имя спикера Кнессета Амира Оханы, который, напомним, также в прошлом занимал пост главы минюста. Формирование такой комиссии, а также принятие ею решения, потребует времени, и в том случае, если комиссия удовлетворит просьбу правительства, неизбежна подача апелляции в БАГАЦ. Не стоит ожидать решения вопроса об увольнении Баарав-Миары в ближайшие недели.

Несмотря на попытки оппозиции убедить израильтян в том, что намерение сменить юридического советника – это, по меньшей мере, покушение на демократию, мнения по этому вопросу в обществе по-прежнему разделены примерно поровну. На уходящей неделе телеканал "Решет" опубликовал итоги опроса, согласно которым 43% возражают против увольнения Баарав-Миары, 39% поддерживают.

Кстати, Гидеон Саар поддержал инициативу по увольнению юридического советника правительства – хотя в своем время именно он продвигал кандидатуру Баарав-Миары вопреки мнению главы комиссии отставного судьи Ашера Груниса. Чего не сделаешь, чтобы реабилитироваться в глазах новых-старых товарищей по партии.

Оппозиция: в поисках верных путей

В 1946 году австрийский психотерапевт и писатель Виктор Франкл опубликовал книгу "Человек в поисках смысла". Название этой книги, ставшей знаменитой, вполне соответствует шагам, которые совершает сегодня глава партии "Еш Атид" Яир Лапид. После того, как он опубликовал внешнеполитическую свою программу, в которой посоветовал подарить сектор Газы на время Египту, а затем передать Палестинской автономии, Лапид представил свою экономическую программу. Не вдаваясь в ее профессиональный анализ, стоит лишь обратить внимание на то, что некоторые предложения вряд ли играют на руку главе оппозиции. Когда Лапид предлагает ограничить правительство 18 министрами, нельзя не вспомнить документ, опубликованный им перед выборами 2021 года. Тогда глава "Еш Атид" обязался создать именно такое правительство. В итоге было создано правительство из 28 министров – одно из самых больших правительств, учитывая, что коалиция состояла из 61 депутата.

Лапид пытается остановить отток мандатов к Яиру Голану, "Демократы" которого постоянно усиливаются в опросах. Голан растет на резкой, порой за гранью фола, риторике, Лапид пытается остановить этот процесс, противопоставляя риторике выглядящие серьезными программы и предложения. Далеко не очевидно, что такая тактика эффективна.

Авигдор Либерман наблюдает за этой борьбой внутри оппозиции, не принимая в ней участия. Закон о призыве, государственная следственная комиссия и резкая критика в адрес правительства практически по любому вопросу – основа тактики лидера НДИ. В политическом эфире продолжают витать слухи о возможном союзе между Либерманом и Беннетом. В окружении главы НДИ говорят о том, что решение будет приниматься непосредственно перед выборами.

Бени Ганц на уходящей неделе вновь стал подозреваемым в намерении возобновить союз с Нетаниягу. Это "подозрение" возникло на фоне заявления Ганца о желании сформировать после выборов правительство "национальных согласий". Главным вопросом вокруг перспектив создания такого правительства остается вопрос участия в нем Биньямина Нетаниягу. До последних выборов "Махане Мамлахти" была частью блока, отвергавшего возможность сотрудничества с Нетаниягу. Депутат Матан Каана заявил, что эпоха бойкотов кончилась. В окружении Ганца продолжают говорить, что "правительство 7 октября и тот, кто это правительство возглавляет, должны уйти домой". Как обычно, в оппозиции – кто в лес, кто по дрова.

Тем временем продолжается война и продолжаются переговоры по сделке с ХАМАСом. 13 марта газета "Исраэль а-Йом" опубликовала сообщение, согласно которому большинство членов военно-политического кабинета выступают за продолжение переговоров и их максимальную реализацию, прежде чем будет принято решение о возвращении к военным действиям. Неизвестно, разделяет ли мнение большинства министр финансов Бецалель Смотрич, однако он не проявляет никаких признаков того, что данная позиция для него неприемлема. Смотрич, как сообщал на этой неделе "Кан", и эту информацию не опроверг сам министр финансов, собирает сведения через "свои источники в армии" и доставляет их на заседание военно-политического кабинета. 11 лет назад, в дни операции "Нерушимая скала", аналогичным образом себя вел министр Нафтали Беннет. Тогда за подобное его подвергали резкой критике, сегодня он является одним из главных кандидатов на пост премьер-министра.