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Израиль

Хагари переадресовал правительству вопрос о возвращении ЦАХАЛа в "зачищенные" районы Газы

время публикации: 14 мая 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 22:54
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Avshalom Sassoni/Flash90

Во вторник, 14 мая, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг на КПП "Керем Шалом" на границе с сектором Газы. Ему был задан вопрос о возвращении ЦАХАЛа в районы, которые ранее были "зачищены" от боевиков, и впервые официальный представитель ЦАХАЛа подверг критике политическое руководство страны.

"Это вопрос к политическому руководству. Нет сомнений, что альтернатива ХАМАСу, создала бы на него давление, но это вопрос к политическому руководству", – ответил Хагари.

Этот брифинг был проведен после того, как Даниэль Хагари вместе с начальником Генштаба Герци А-Леви посетил позиции сил ЦАХАЛа в Рафахе. "В День памяти и День Независимости силами ЦАХАЛа были ликвидированы 100 террористов в секторе Газы. С начала операции в Рафиахе ликвидированы около сотни боевиков, были уничтожены ракетные установки, обнаружены подземные туннели и оружие и боеприпасы боевиков, включая противотанковые ракеты и взрывные устройства", – сказал Хагари.

Хагари также отметил, что находящиеся в Рафахе офицеры уверены, что в Рафиахе удерживаются похищенные израильтяне, и они пообещали начальнику Генштаба сделать все, что требуется, для их спасения.

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