ЦАХАЛ заснял вооруженных боевиков на объекте UNRWA в Рафиахе и потребовал от ООН расследования

Во вторник, 14 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое с беспилотника на территории центрального логистического центра UNRWA в восточной части Рафиаха. На нем рядом с машинами ООН и сотрудниками международной миссии запечатлены вооруженные боевики.

Видео было снято в субботу, 11 мая, во время оперативной деятельности сил "Гивати" в составе 162-й дивизии.

В пояснении пресс-службы говорится, что речь идет о центральном логистическом центре, где находятся склады агентства UNRWA, и отсюда гуманитарная помощь доставляется по всему сектору Газы.

Офис координатора действий правительства на палестинских территориях передал видео и имеющиеся у ЦАХАЛа данные представителям международного сообщества. Израиль призвал ООН немедленно провести расследование.

Представители Израиля предупредили ООН, что нахождение боевиков в этом районе представляет опасность в том числе для сотрудников миссии, а также ставит под угрозу возможность дальнейшей работы логистического комплекса.