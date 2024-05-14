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Израиль

ЦАХАЛ заснял вооруженных боевиков на объекте UNRWA в Рафиахе и потребовал от ООН расследования

время публикации: 14 мая 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 22:16
ЦАХАЛ заснял вооруженных боевиков на объекте UNRWA в Рафиахе и потребовал от ООН расследования
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 14 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое с беспилотника на территории центрального логистического центра UNRWA в восточной части Рафиаха. На нем рядом с машинами ООН и сотрудниками международной миссии запечатлены вооруженные боевики.

Видео было снято в субботу, 11 мая, во время оперативной деятельности сил "Гивати" в составе 162-й дивизии.

В пояснении пресс-службы говорится, что речь идет о центральном логистическом центре, где находятся склады агентства UNRWA, и отсюда гуманитарная помощь доставляется по всему сектору Газы.

Офис координатора действий правительства на палестинских территориях передал видео и имеющиеся у ЦАХАЛа данные представителям международного сообщества. Израиль призвал ООН немедленно провести расследование.

Представители Израиля предупредили ООН, что нахождение боевиков в этом районе представляет опасность в том числе для сотрудников миссии, а также ставит под угрозу возможность дальнейшей работы логистического комплекса.

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