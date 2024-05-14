Четверо военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в секторе Газы

Трое военнослужащих 202 десантной бригады получили серьезные ранения в бою на севере сектора Газы. Информация об этом была разрешена к публикации во вторник вечером, после того, как сообщение о ранениях военнослужащих получили их близкие. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, трое бойцов находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что десантники были ранены во время боестолкновения с террористами, в ходе этого инцидента еще пятеро военнослужащих получили ранения средней степени тяжести.

Кроме того, был тяжело ранен боец бригады "Цабар" ("Гивати"): он пострадал в бою на юге сектора Газы в результате взрыва бомбы. В ходе этого инцидента еще трое военнослужащих получили ранения от легких до средней степени тяжести.

Раненые военнослужащие были эвакуированы с поля боя в больницу, их близкие оповещены.