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Израиль

Погибший на границе с Ливаном мужчина, был добровольцем, приехавшим с подарками для солдат

время публикации: 14 мая 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 00:08
Погибший на границе с Ливаном мужчина, был добровольцем, приехавшим с подарками для солдат
David Cohen/Flash90

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", мужчина, погибший в результате обстрела кибуца Адамит, не проживал в кибуце, он был волонтером.

По данным N12, волонтер приехал в Адамит с подарками для военнослужащих к Дню Независимости. Став свидетелем падения ракеты на территории кибуца, мужчина хотел убедиться, что никто не нуждается в его помощи, и он был убит второй ракетой, запущенной ливанскими боевиками.

Имя погибшего пока не опубликовано.

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