Погибший на границе с Ливаном мужчина, был добровольцем, приехавшим с подарками для солдат

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", мужчина, погибший в результате обстрела кибуца Адамит, не проживал в кибуце, он был волонтером.

По данным N12, волонтер приехал в Адамит с подарками для военнослужащих к Дню Независимости. Став свидетелем падения ракеты на территории кибуца, мужчина хотел убедиться, что никто не нуждается в его помощи, и он был убит второй ракетой, запущенной ливанскими боевиками.

Имя погибшего пока не опубликовано.