ЦАХАЛ уничтожил штаб террористов в школе, принадлежащей UNRWA

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был с ювелирной точностью обнаружен и уничтожен оперативный штаб ХАМАСа, в котором длительное время планировались и откуда управлялись террористические атаки на Израиль и на израильскую армию. В ходе операции были уничтожены более десяти террористов.

Оперативный штаб располагался в здании школы, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, базируясь на точных разведданных ШАБАКа и военной разведки "Аман" в сотрудничестве с 99-й дивизией ЦАХАЛа провели атаку на оперативный штаб ХАМАСа, расположенный в школе UNRWA в Нусейрате. В момент удара в штабе находились террористы военизированного подразделения ХАМАСа. Атака была тщательно спланирована и осуществлена с применением высокоточного оружия, в ходе операции максимально избегались жертвы среди мирного населения.

Оперативный штаб использовался в качестве ключевой террористической инфраструктуры, в нем планировались и из него осуществлялись операции против сил ЦАХАЛа в секторе Газы. Находившиеся в оперативном штабе террористы "Нухбы" принимали активное участие в резне 7 октября, они также несут ответственность за организацию засад и нападений против израильских вооруженных сил в секторе Газы.

По сообщению ЦАХАЛа, в результате атаки были уничтожены около 15 террористов из различных группировок, действующих в секторе, в том числе более 10 "хамасовцев".

Армия обороны Израиля подчеркивает, что террористическая организация ХАМАС систематически использует международные институты и гражданскиен объекты в качестве живого щита для террора против Израиля.