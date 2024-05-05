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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по командному пункту ХАМАСа, находившемуся в центре UNRWA

время публикации: 05 мая 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 21:54
ЦАХАЛ нанес удар по командному пункту ХАМАСа, находившемуся в центре UNRWA
AP Photo/Adel Hana

Дивизия "Газа", Общая служба безопасности (ШАБАК) и военная разведка (АМАН) в ходе совместной операции уничтожили командный пункт ХАМАСа, размещавшийся на территории комплекса UNRWA, в центральной части сектора Газы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что удар по объекту был тщательно подготовлен, для его нанесения использовались высокоточное оружие и боеприпасы, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

Командный пункт, ставший целью атаки ЦАХАЛа, был одним из центральных объектов террористической инфраструктуры, в последние недели из него управлялись несколько террористических операций против сил ЦАХАЛа в "центральном коридоре" сектора Газы. Штаб террористов отвечал за передачу оружия и боеприпасов боевикам, находящимся в туннелях.

В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что это не первый случай, когда ХАМАС использует международные институты и гражданское население в качестве живого щита для террористической деятельности.

Отметим, что вечером 5 мая хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате удара, нанесенного ЦАХАЛом по школе UNRWA в Нусейрате, погибли не менее шести человек.

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