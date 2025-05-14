ЦАХАЛ опубликовал данные разведки о террористической инфраструктуре в Газе и под ней. Видео

На фоне сообщений палестинских СМИ об интенсивных ударах в городе Газа, ЦАХАЛ опубликовал видео, рассказывающее о том, как ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру для своей деятельности, включая школы и больницы. Отмечается, что при создании этого видео использовались данные разведки.

Спутниковый снимок в видео показывает, что ЦАХАЛ уже разрушил сотни объектов террористов в городе Газа, но там по-прежнему продолжают действовать боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

По данным разведки, террористы используют образовательные учреждения в разных целях: школу в районе Аль-Паркан – как место встреч и базу для нападений, школу в лагере Шати – в качестве штаба руководства. Боевики также обосновались на территории Исламского университета и школы им. Мустафы Хафта.

ХАМАС продолжает использовать больницу "Шифа", разместив на ее территории штаб боевиков и построив туннель под одним из корпусов медцентра.

По данным ЦАХАЛа, под гражданскими объектами на территории города Газа находятся десятки других туннелей: одни протяженностью в несколько десятков метров соединяют соседние здания, другие образуют разветвленную сеть.