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Израиль

В Кирьят-Гате змея укусила мужчину, пострадавший в состоянии средней тяжести

Мада
время публикации: 14 мая 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 19:45
В Кирьят-Гате змея укусила мужчину, пострадавший в состоянии средней тяжести
Wikipedia.org. Фото: Highlandtiercel

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Барзилай" 41-летнего жителя Кирьят-Гата, которого укусила ядовитая змея за руку. Состояние пострадавшего средней тяжести.

Теплая погода "разбудила" гадюк. Парамедики "Маген Давид Адом" призывают израильтян соблюдать правила безопасности при выезде на природу.

Парамедики отмечают: когда несчастный случай происходит на природе, важно иметь на мобильном телефоне приложение "МАДА шели" (מד"א שלי), которое помогает телефонистам колл-центра, бригадам скорой помощи и мобильным группам на мотоциклах определить точное местоположение пострадавшего.

Правила поведения до приезда скорой помощи:

- всегда исходите из того, что змея была ядовитой;

- не мешкая, вызовите "скорую" по телефону 101 или через приложение "МАДА шели";

- переместите пострадавшего в безопасное место;

- обеспечьте пострадавшему полный покой, ограничьте движение укушенной конечности;

- снимите одежду и украшения с укушенной конечности;

-если возможно, осторожно сфотографируйте напавшую змею.

Категорически запрещается:

-резать место укуса;

-высасывать яд;

-накладывать жгут;

-охлаждать место укуса;

-давать еду или питье пострадавшему;

-пытаться самостоятельно поймать змею.

При выезде на природу следует соблюдать правила, которые помогают сократить риск нападения ядовитых змей. В частности, рекомендуется совершать прогулки в закрытой высокой обуви. Строго запрещается передвигать камни, а также не рекомендуется садиться на них. Следует избегать прогулок в темное время суток, особенно в местах с высокой растительностью и кустарниками. Особую осторожность следует проявлять возле источников воды.

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