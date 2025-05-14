80-летняя израильтянка, купившая на найденные на улице деньги билет "Лото", выиграла 10 млн шекелей

80-летняя женщина пришла на этой неделе в центральный офис государственного управления лотерей "Мифаль а-Пайс", чтобы забрать главный выигрыш в размере 10 миллионов шекелей (до вычета налогов).

Сотрудникам офиса женщина рассказала, что выигрышный билет купила на банкноту в 200 шекелей, которую она нашла в тот день на улице, сообщает 12-й канал ИТВ.

По ее словам, ей самой деньги не нужны, и она поделит их между детьми, чтобы они тратили их по своему усмотрению.