80-летняя израильтянка, купившая на найденные на улице деньги билет "Лото", выиграла 10 млн шекелей
время публикации: 14 мая 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 11:38
80-летняя женщина пришла на этой неделе в центральный офис государственного управления лотерей "Мифаль а-Пайс", чтобы забрать главный выигрыш в размере 10 миллионов шекелей (до вычета налогов).
Сотрудникам офиса женщина рассказала, что выигрышный билет купила на банкноту в 200 шекелей, которую она нашла в тот день на улице, сообщает 12-й канал ИТВ.
По ее словам, ей самой деньги не нужны, и она поделит их между детьми, чтобы они тратили их по своему усмотрению.