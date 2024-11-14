Эдраи опубликовал предупреждение о планируемой атаке по двум объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей двух домов, в которых размещаются объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аль-Гбейри в южном пригороде Бейрута Дахии.

"Вы находитесь вблизи объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", – указывает Эдраи. – ЦАХАЛ в ближайшее время будет действовать против этих объектов. Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров".