Задержан водитель, сбивший демонстранта возле развязки Бейт-Янай в ночь после увольнения Галанта

Сотрудники дорожной полиции округа Шарон неделю назад начали расследование наезда на участника демонстрации протеста против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу отправить в отставку с поста министра обороны Йоава Галанта. Инцидент произошел на Прибрежном шоссе ("Квиш а-Хоф") неподалеку от развязки Бейт-Янай.

Участник демонстрации получил ранения от легких до средней степени тяжести, он был доставлен в больницу, где его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель машины, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции отсмотрели записи с установленных в районе ДТП камер, установили машину подозреваемого, после чего проверили еще множество записей, чтобы вычислить его маршрут. Водитель машины, житель Холона в возрасте около 30 лет, был установлен, в четверг, 14 ноября, его арестовали по подозрению в совершении ДТП и оставлении пострадавшего в опасности.