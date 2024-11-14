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Израиль

Задержан водитель, сбивший демонстранта возле развязки Бейт-Янай в ночь после увольнения Галанта

время публикации: 14 ноября 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 14:53
Задержан водитель, сбивший демонстранта возле развязки Бейт-Янай в ночь после увольнения Галанта
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники дорожной полиции округа Шарон неделю назад начали расследование наезда на участника демонстрации протеста против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу отправить в отставку с поста министра обороны Йоава Галанта. Инцидент произошел на Прибрежном шоссе ("Квиш а-Хоф") неподалеку от развязки Бейт-Янай.

Участник демонстрации получил ранения от легких до средней степени тяжести, он был доставлен в больницу, где его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель машины, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции отсмотрели записи с установленных в районе ДТП камер, установили машину подозреваемого, после чего проверили еще множество записей, чтобы вычислить его маршрут. Водитель машины, житель Холона в возрасте около 30 лет, был установлен, в четверг, 14 ноября, его арестовали по подозрению в совершении ДТП и оставлении пострадавшего в опасности.

Израиль
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