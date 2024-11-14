Грузовик столкнулся с легковой машиной возле Нешарим, тяжело ранена женщина
время публикации: 14 ноября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 14:20
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:23 поступило сообщение о ДТП между грузовиком и легковой машиной на шоссе 424 возле развязки Нешер.
72-летняя женщина оказалась заблокирована в автомобиле, она получила тяжелые травмы конечностей. Пострадавшей оказали неотложную помощь на месте происшествия, и после того, как ее извлекли из покореженного автомобиля, ее отправили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.
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