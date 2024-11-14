Угроза атаки беспилотника. Сигналы тревоги докатились до Кейсарии

В Кейсарии, Ор-Акиве и Сдот Ям активированы системы раннего предупреждения об угрозе вторжения беспилотника.

По всей видимости, речь идет о том же беспилотнике, за перемещением которого ЦАХАЛ наблюдает с 18:41, когда первый сигнал тревоги прозвучал в районе Нагарии, Акко, Крайот, Хайфе и тд.

По предварительной информации БПЛА разбился возле мошава Эльяким.

Информация уточняется.