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Израиль

Угроза атаки беспилотника. Сигналы тревоги докатились до Кейсарии

время публикации: 14 ноября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 19:23
Угроза атаки беспилотника. Сигналы тревоги докатились до Кейсарии
Michael Giladi/Flash90

В Кейсарии, Ор-Акиве и Сдот Ям активированы системы раннего предупреждения об угрозе вторжения беспилотника.

По всей видимости, речь идет о том же беспилотнике, за перемещением которого ЦАХАЛ наблюдает с 18:41, когда первый сигнал тревоги прозвучал в районе Нагарии, Акко, Крайот, Хайфе и тд.

По предварительной информации БПЛА разбился возле мошава Эльяким.

Информация уточняется.

Израиль
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