Угроза атаки беспилотника. Сигналы тревоги докатились до Кейсарии
время публикации: 14 ноября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 19:23
В Кейсарии, Ор-Акиве и Сдот Ям активированы системы раннего предупреждения об угрозе вторжения беспилотника.
По всей видимости, речь идет о том же беспилотнике, за перемещением которого ЦАХАЛ наблюдает с 18:41, когда первый сигнал тревоги прозвучал в районе Нагарии, Акко, Крайот, Хайфе и тд.
По предварительной информации БПЛА разбился возле мошава Эльяким.
Информация уточняется.