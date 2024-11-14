15-летний подросток на квадроцикле получил тяжелую черепно-мозговую травму

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о столкновении квадроцикла ("тракторона") с автомобилем на территории местного совета Дабурия.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь водителю квадроцикла, 15-летнему подростку, который получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Затем он был эвакуирован на реанимационном автомобиле МАДА в медицинский центр "А-Эмек" в тяжелом и стабильном состоянии.