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Израиль

15-летний подросток на квадроцикле получил тяжелую черепно-мозговую травму

время публикации: 14 ноября 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 19:16
15-летний подросток на квадроцикле получил тяжелую черепно-мозговую травму
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о столкновении квадроцикла ("тракторона") с автомобилем на территории местного совета Дабурия.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь водителю квадроцикла, 15-летнему подростку, который получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Затем он был эвакуирован на реанимационном автомобиле МАДА в медицинский центр "А-Эмек" в тяжелом и стабильном состоянии.

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