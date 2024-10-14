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Израиль

Возле Ришон ле-Циона погиб мотоциклист, сбивший его водитель скрылся с места ДТП

время публикации: 14 октября 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 23:40
Возле Ришон ле-Циона погиб мотоциклист, сбивший его водитель скрылся с места ДТП
Пресс-служба МАДА

На 431-й трассе, в районе Ришон ле-Циона, автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) скончался от полученных травм на месте аварии.

Водитель машины скрылся с еста аварии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП и ведет розыск скрывшегося участника аварии.

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