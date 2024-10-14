В результате атаки беспилотника на базу ЦАХАЛа погибли четверо военнослужащих

Разрешено к публикации: база ЦАХАЛа в районе Биньямины подверглась атаке беспилотника "Хизбаллы". В результате атаки погибли четверо военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в общей сложности в результате атаки был ранен 51 человек: состояние семерых тяжелое, девять человек получили ранения средней тяжести, остальные пострадали легко.

Семьи погибших и раненых уведомлены.

Вскоре после 19:00 в воздушное пространство Израиля проникли два вражеских беспилотных аппарата, один был успешно перехвачен в районе Крайот, второй – пилоты самолетов ВВС, вылетевших для перехвата, потеряли из виду. В 19:10 армия объявила, что "событие завершено", но еще через четыре минуты в чрезвычайные службы с военной базы начали поступать сообщения о пострадавших и раненых.

Беспилотник врезался в одно из зданий на территории военной базы. В нескольких арабских источниках появились сообщения о том, что с беспилотника, перед тем, как он взорвался, была запущена ракета. ЦАХАЛ это отрицает. Военные заявляют, что атака была совершена с помощью БПЛА иранского производства, аппараты этого типа использовались "Хизбаллой" и раньше.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства этой атаки, в частности, почему на военной базе не прозвучал сигнал тревоги, и каким образом БПЛА удалось "ускользнуть" от систем наблюдения.