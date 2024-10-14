x
14 октября 2024
|
последняя новость: 00:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 00:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате атаки беспилотника на базу ЦАХАЛа погибли четверо военнослужащих

время публикации: 14 октября 2024 г., 00:54 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 01:02
В результате атаки беспилотника на базу ЦАХАЛа погибли четверо военнослужащих
Flash90

Разрешено к публикации: база ЦАХАЛа в районе Биньямины подверглась атаке беспилотника "Хизбаллы". В результате атаки погибли четверо военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в общей сложности в результате атаки был ранен 51 человек: состояние семерых тяжелое, девять человек получили ранения средней тяжести, остальные пострадали легко.

Семьи погибших и раненых уведомлены.

Вскоре после 19:00 в воздушное пространство Израиля проникли два вражеских беспилотных аппарата, один был успешно перехвачен в районе Крайот, второй – пилоты самолетов ВВС, вылетевших для перехвата, потеряли из виду. В 19:10 армия объявила, что "событие завершено", но еще через четыре минуты в чрезвычайные службы с военной базы начали поступать сообщения о пострадавших и раненых.

Беспилотник врезался в одно из зданий на территории военной базы. В нескольких арабских источниках появились сообщения о том, что с беспилотника, перед тем, как он взорвался, была запущена ракета. ЦАХАЛ это отрицает. Военные заявляют, что атака была совершена с помощью БПЛА иранского производства, аппараты этого типа использовались "Хизбаллой" и раньше.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства этой атаки, в частности, почему на военной базе не прозвучал сигнал тревоги, и каким образом БПЛА удалось "ускользнуть" от систем наблюдения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2024

Служба "Маген Давид Адом" опубликовала уточненные данные по раненым в результате атаки БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

373-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

Атака ударного БПЛА в районе Биньямины: подробности