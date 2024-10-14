Служба "Маген Давид Адом" опубликовала уточненные данные по раненым в результате атаки БПЛА

В ночь на 14 октября, спустя пять часов после атаки беспилотника в районе Биньямины, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала уточненные данные по пострадавшим и раненным в этом инциденте.

Волонтеры и сотрудники организации оказали первую помощь 61 человеку: тем раненым в тяжелом состоянии, 18 человекам с ранениями средней тяжести, 31 человеку с легкими ранениями. Еще девяти человекам потребовалась медицинская помощь для выхода из состояния нервного шока.

37 человек на машинах "скорой помощи" и вертолетах были доставлены в больницы:

"Ланиадо" – семь человек (пятеро с легкими ранениями и двое в состоянии нервного шока);

"А-Эмек" – шесть человек (четверо с легкими ранениями, двое в состоянии шока);

"Галиль Яфе" – десять человек (пятеро в состоянии средней тяжести, пятеро с легкими ранениями);

РАМБАМ – трое (один в критическом состоянии, один в состоянии средней тяжести, один с легкими травмами);

"Шиба" – трое раненых в тяжелом состоянии;

"Кармель" – двое в шоковом состоянии;

"Бней Цион" – трое в шоковом состоянии;

"Бейлинсон" – 3 (двое в состоянии средней тяжести и один с легким ранением).

В больницы были поставлены 197 порций донорской крови.