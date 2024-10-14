x
14 октября 2024
|
последняя новость: 16:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 16:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На заводах у границ с Ливаном установили мобильные бомбоубежища

время публикации: 14 октября 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 15:45
На заводах у границ с Ливаном установили мобильные бомбоубежища
Edi Israel/Flash90

На территории заводов и фабрик в Шамире, Иреоне, Кфар-Сольд, Рош-Пине и в промышленной зоне Дальтон установлены мобильные небольшие бомбоубежища ("мигуниет"), приобретение, доставку и монтаж которых финансировали министерство экономики и Управление тылом.

Проект размещения средств противоракетной защиты на заводах, расположенных в радиусе до 40 километров от северной границы, действует под руководством бригадного генерала резерва Пини Леви.

В течение последнего месяца такие бомбоубежища были установлены также на заводах в Кирьят-Шмоне, Маалоте, Шломи, Дане, Амире, Снире, в промзоне Тель-Хай и других обстреливаемых районах.

Предприятия севера страны испытывают значительные сложности в связи с эскалацией обстановки в сфере безопасности и дефицита рабочих рук. Министр экономики и промышленности Нир Баркат, комментируя решение о расширении проекта по защите и поддержке заводов в приграничных районах подчеркнул, что создание противоракетной защиты на предприятиях это не только вопрос безопасности, это еще и вопрос национальной экономики.

"Мы должны обеспечить непрерывность производства и продолжение занятости рабочих на севере Израиля даже в самые тяжелые времена, – отметил Баркат. – Важно сохранить устойчивость и рост израильской промышленности даже в период кризисов и войны".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 августа 2024

Для заводов в радиусе до пяти километров от Ливана закупят мобильные бомбоубежища
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2024

У 35% жителей Израиля нет дома бомбоубежища и защищенной комнаты. Рекомендации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

"Фонд Дружбы" закупит мобильные бомбоубежища для Кирьят-Шмоны и окрестностей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2024

Военные базы возле Эйлата оборудуют мобильными бомбоубежищами