"Хизбалла" взяла на себя ответственность за атаку БПЛА-камикадзе

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за запуск ударных БПЛА по целям в Израиле, один из которых был сбит, а второй ударил по цели в районе Биньямины. Напомним, в результате этой атаки пострадали, по меньшей мере, 67 человек.

Запуск ударных БПЛА был осуществлен под прикрытием массированного ракетного обстрела севера Израиля.