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Израиль

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за атаку БПЛА-камикадзе

время публикации: 13 октября 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 21:21
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за атаку БПЛА-камикадзе
AP Photo/Vahid Salemi

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за запуск ударных БПЛА по целям в Израиле, один из которых был сбит, а второй ударил по цели в районе Биньямины. Напомним, в результате этой атаки пострадали, по меньшей мере, 67 человек.

Запуск ударных БПЛА был осуществлен под прикрытием массированного ракетного обстрела севера Израиля.

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