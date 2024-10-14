В Биньямине велосипедист ударом при столкновении с мотовездеходом был заброшен на дерево

В районе Биньямина мотовездеход на большой скорости сбил велосипедиста. Парамедики рассказывают, что ударом велосипедист был подброшен на высоту примерно четырех метров, он приземлился на ветви ближайшего дерева и оттуда упал на землю.

Велосипедист, мужчина примерно 59 лет, получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.