Канцелярия Шакед: глава МВД не будет требовать отмены безвиза с Украиной

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il из канцелярии министра внутренних дел Айелет Шакед сообщили, что глава МВД не намерена требовать отмены безвизового режима между Израилем и Украиной.

Напомним, накануне Айелет Шакед обратилась в комиссию Кнессета по внутренним делам с требованием созвать заседание для обсуждения политики въезда в Израиль украинских граждан. В канцелярии Шакед не уточняют, на какой политике въезда будет настаивать министр.

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Министр туризма Израиля Константин Развозов ("Еш Атид") и председатель финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир ("Наш дом Израиль") уже заявили, что не допустят отмены безвизового режима с Украиной.

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Шакед объявила о своем обращении в комиссию после того, как Высший суд справедливости отменил ее решение о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.

Глава МВД опубликовала реакцию на решение БАГАЦа, в которой говорится, что "нельзя смириться с неограниченным въездом в страну иностранных граждан, когда неясно, намерены ли они выехать и если намерены, то когда".

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Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине. Суд также обязал ответчиков (государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.