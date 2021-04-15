С 18 апреля в Израиле отменяется обязательное ношение масок на улице

В четверг, 15 апреля, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил, что с воскресенья, 18 апреля, отменяется обязательное ношение масок на улице.

При этом защитная маска по-прежнему будет обязательной в закрытых помещениях.

Решение отменить ношение масок на открытом пространстве принято после консультаций со специалистами минздрава, а также на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление. Граждане Израиля, я по-прежнему прошу вас надевать маски при входе в закрытые помещения", - сказал министр.

Вечером в четверг, 15 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Отметим, что утром из-за праздника информация не обновлялась.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 836699 (+84 с полуночи) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 2984 человек (-83).

6314 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 55470 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

338 (-24) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 209 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 132 из них в критическом состоянии, 126 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,71.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 14 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5338967 человек (около 130 с полуночи), вторую дозу – 4961238 человек (178 с полуночи).

Полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 78% взрослого населения. (Оценка скорректирована с учетом новых демографических данных, опубликованных ЦСБ Израиля 12.04.2021)

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 95%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 89%/85%, 50-59 – 88%/83%, 40-49 – 84%/78%, 30-39 – 79%/73%, 20-29 – 75%/67%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Венгрия, Сербия, Катар, Марокко.