С 18 апреля в Израиле отменяется обязательное ношение масок на улице
В четверг, 15 апреля, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил, что с воскресенья, 18 апреля, отменяется обязательное ношение масок на улице.
При этом защитная маска по-прежнему будет обязательной в закрытых помещениях.
Решение отменить ношение масок на открытом пространстве принято после консультаций со специалистами минздрава, а также на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление. Граждане Израиля, я по-прежнему прошу вас надевать маски при входе в закрытые помещения", - сказал министр.
Вечером в четверг, 15 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Отметим, что утром из-за праздника информация не обновлялась.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 836699 (+84 с полуночи) заразившихся.
При этом в настоящий момент заражены 2984 человек (-83).
6314 (+2) заболевших COVID-19 умерли.
За последние сутки проведены 55470 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.
338 (-24) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 209 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 132 из них в критическом состоянии, 126 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,71.
81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.
В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 14 апреля, в Израиле нет "красных", "оранжевых" или "желтых" городов. Среди "зеленых": Тамра, Рахат, Тайбэ, Цфат, Нетивот, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Арад, Ариэль, Тира, Нацерет, Рамле, Иерусалим, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным минздрава Израиля на вечер 14 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5338967 человек (около 130 с полуночи), вторую дозу – 4961238 человек (178 с полуночи).
Полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 78% взрослого населения. (Оценка скорректирована с учетом новых демографических данных, опубликованных ЦСБ Израиля 12.04.2021)
Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 95%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 89%/85%, 50-59 – 88%/83%, 40-49 – 84%/78%, 30-39 – 79%/73%, 20-29 – 75%/67%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.
1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.
Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.
Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.
Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.
Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Венгрия, Сербия, Катар, Марокко.
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