Мужчина, застреленный около Ашкелона при попытке похитить оружие у военнослужащей, был аутистом. Подробности

10 апреля на автобусной остановке в районе южного съезда на Ашкелон с 4-й трассы офицером ЦАХАЛа был застрелен 27-летний Кен Бен Муха – житель поселка Зоар. Полиция объявила, что был "нейтрализован" мужчина, страдающий психическим расстройством, пытавшийся отобрать оружие у военнослужащей.

Близкие убитого (семья репатриировалась из Франции около 20 лет назад) заявляют, что Кен был аутистом, но не страдал психическим расстройством. Шамгар Бен Муха, брат Кена, в интервью "Кан Хадашот", обвиняет полицию и СМИ в распространении ложной информации. По его словам, Кен был высокофункциональным аутистом, который даже водил автомобиль и выступал в роли волонтера. Шамгар подчеркивает, что сообщения полиции и СМИ о том, что его младший брат якобы был сумасшедшим и "сбежал из психбольницы", не соответствуют действительности.

Семья и друзья погибшего до сих пор не понимают, что на самом деле произошло. Шамгар говорит, что к ним домой не приходили ни из полиции, ни из ЦАХАЛа, никто не выразил сожалений, никто не взял на себя ответственность.

Один из друзей Кена говорит, что тот мог неадекватно себя повести и с ним в такой ситуации нужно было говорить, а не стрелять.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина, вооруженный пистолетом, позднее оказавшимся игрушечным (пластиковым), напал на военнослужащую, отобрал у нее оружие, однако не сумел зарядить его и был застрелен при попытке скрыться.

Имя офицера, застрелившего Кена Бен Муху, известно. Оно публиковалось 10 апреля. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что "нападавший" был застрелен оказавшимся на месте командиром региональной бригады "Биньямин" полковником Элиавом Эльбазом, внимание которого на нападение на военнослужащую обратил водитель автобуса.

В командовании ЦАХАЛа и в полиции заявили, что полковник Эльбаз действовал в соответствии с инструкциями, защищая жизни других граждан. По всей видимости, офицер решил, что противостоит террористу.