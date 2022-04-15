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NEWSru.co.il :: В Израиле15 апреля 2022 г., 08:51

Минздрав ПА: умер юноша, раненный израильскими военными около Дженина

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Минздрав ПА: умер юноша, раненный израильскими военными около Дженина

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что умер 17-летний Шаукат Абэд из Кафр-Дана (около Дженина), получивший накануне тяжелые ранения в ходе столкновений с израильскими военными.

14 апреля в ходе столкновений с израильскими военными в населенных пунктах Ямун и Кафр-Дан (в районе Дженина) были убиты двое боевиков террористических организаций, еще шестеро были ранены. Назывались имена убитых: Шас Камамджи, брат Айхама Камамджи (активиста "Исламского джихада", одного из тех, кто совершил побег из тюрьмы "Гильбоа"), и Мустафа Абу ар-Раб. Палестинские источники сообщали, что Шас Камамджи входил в число террористов, которых разыскивали израильские спецслужбы. Планировалось сегодня его арестовать. В ходе операции в районе Дженина военные задержали двоих других братьев Камамджи, а также их родственника.

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян. За неделю операции задержаны около 80 подозреваемых в терроре, несколько боевиков были уничтожены.


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