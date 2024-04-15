Полиция готовится снести ферму "Галь Йосеф", где работал убитый террористами подросток

Полиция и сотрудники Гражданского управления Иудеи и Самарии прибыли в понедельник, 15 апреля, в форпост Гиват Галь Йосеф, чтобы снести ферму, где работал убитый в результате теракта 14-летний Биньямин Ахимеир из Иерусалима. Ранее сотрудниками ШАБАКа были арестованы двое поселенцев, принимавших участие в беспорядках протеста против убийства подростка.

Форпост Гиват Галь Йосеф был создан в районе Шило в Биньямине в 2009 году на месте гибели Гидеона Лихтермана и Йосефа Хаима Шукера, убитых арабскими террористами. Форпост так и не удалось легализовать, за эти годы его неоднократно сносили. На территории форпоста в разное время проживали поселенцы со всей страны.

Напомним, Биньямин Ахимеир ранним утром в пятницу вышел с фермы Галь Йосеф в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него. Были начаты масштабные поиски, в которых принимали участие вооруженные силы, полиция, спасательные службы и значительное количество добровольцев.

Около полудня в субботу тело Биньямина было найдено в нескольких сотнях метров от фермы со следами жестокого насилия. Предполагается, что Ахимеир был убит вскоре после того, как покинул ферму.