Зои и Одед, две морские черепахи, торжественно вернулись в море после реабилитации

Национальный центр спасения морских черепах при Управлении заповедников и парков организовал в Сдот-Ям торжественную церемонию по возвращению в дикую природу двух самок бурых морских черепах – Зои и Одед (и пусть вас не смущает мужское имя – Одед была названа в честь яхтсмена и преподавателя парусного спорта Одеда Ошера, который во время своих многочисленных уроков на море находил и спасал огромное количество терпящих бедствие морских черепах).

Зои попала в центр спасения после того, как запуталась в рыболовной сети и едва не утонула. Морские черепахи, как и мы, дышат легкими, и попасть в сеть для них смертельно опасно: из последних сил запутавшаяся черепаха пытается подняться к поверхности и вдохнуть, но все равно наглатывается воды, в результате чего возникает пневмония, отек легких и смерть. В спасательном центре черепахам проводят сложную и важную процедуру промывания легких, что позволяет спасти животное и после реабилитации вернуть в дикую природу.

Одед была выловлена из-за того, что она не могла нормально плавать из-за травм. Ее нашла во время занятий парусного клуба "Сдот Ям" тренер Нина Амир, которая назвала свою находку Одед в честь своего учителя и известного спасателя морских черепах Одеда Ошера.

Морские черепахи во всем мире находятся под угрозой исчезновения: в Израиле уже десятилетия идет программа по поиску, оказанию помощи и освобождению раненых морских черепах, а также программа по защите черепашьих гнезд и обеспечению безопасной дороги в море для маленьких черепашат. В этих программах участвуют многочисленные волонтеры.

Управление заповедников и парков призывает людей обращать внимание на раненых и терпящих бедствие морских черепах и немедленно сообщать о них на "горячую линию" Управления по телефону *3639. Пожалуйста, оставайтесь после звонка с черепахой до прибытия инспектора или самостоятельно доставьте черепаху в центр после разговора с представителем Управления заповедников и парков.

Если морская черепаха получила травму в море, ее необходимо поднять на борт. Если черепаха запуталась в сети, снастях и другом мусоре, нельзя выпускать ее в море, освободив из этого мусора: необходимо обеспечить доставку животного в центр спасения морских черепах для проверки и лечения, а также для удаления мусора в контролируемом порядке специалистами.