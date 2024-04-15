Командование тылом объясняет полуночные изменения инструкций: "У нас война, мы решали всю ночь"

Неожиданные изменения инструкций Командования тылом в полночь с воскресенья на понедельник, разрешившие работу образовательных учреждений по всей стране, вызвали волну критики в социальных сетях и в прессе: люди возмущались, что им не дали никакой возможности подготовить детей к учебному дню.

В некоторых предпасхальных школьных и детсадовских лагерях занятия начались на два, три или даже четыре часа позднее обычного, а в некоторых муниципалитетах попросту предпочли применить изменившиеся инструкции лишь со следующего дня – то есть, во вторник. Школьные подвозки и доставку питания организовать также не удалось. Огромному количеству родителей пришлось остаться со своими детьми, несмотря снятие ограничений – за свой счет и с риском выговоров от работодателей.

Глава Командования тылом генерал-майор Рафи Мило, объясняя полное изменение введенных в 18:00 инструкций о запрете работы образовательных учреждений, заявил: "Мы ведем войну, длительную и многоэтапную, и постоянно делаем оценку ситуации, исходя из целей военных действий и обеспечения безопасности населения. В субботу вечпером мы столкнулись с нападением Ирана и его террористических саттелитов. ЦАХАЛ во главе с ВВС и разведкой наилучшим образом справился с угрозой, чтобы защитить Израиль, как защищал его на протяжении всей войны".

Он подчеркнул, что Командование тылом работает в тесном сотрудничестве с руководителями местных органов власти для обеспечения максимальной безоасности населения во время войны. "Вечером и ночью мы проводили оценку ситуации относительно ограничений, и лишь ближе к полуночи было принято решение снять ограничения, – заявил Мило. – Чтобы смягчить нагрузку для экономики и вернуть родителей на работу, мы решили снять ограничения на работу образовательных учреждений и ограничения собраний. И в ближайшие дни могут быть изменения в связи с изменившейся оценкой ситуации".