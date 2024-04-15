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Управление тылом отменило запрет на работу учебных заведений и летних лагерей

время публикации: 15 апреля 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 00:33
Управление тылом отменило запрет на работу учебных заведений и летних лагерей
Пресс-служба ЦАХАЛа
Управление тылом отменило запрет на работу учебных заведений и летних лагерей
Hadas Parush/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по итогам оценки ситуации было принято решение изменить инструкции для населения. В рамках вошедших в силу в ночь на 15 апреля изменений по всей стране разрешена работа учебных заведений.

Отеф Аза (за исключением Нирим, Керем-Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нетив а-Асара, Нахаль Оз, Кфар Аза)

- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до защищенного помещения в установленный срок.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 100 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до защищенного помещения в установленный срок. Линия конфликта – только в стандартном бомбоубежище.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия без ограничения участников. В Ашкелоне и Нетивоте по-прежнему действует ограничение до 15000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.

На сайте Управления тылом можно получить информацию на русском языке о подготовке к чрезвычайным ситуациям и о том, что должно быть в "тревожном чемоданчике".

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