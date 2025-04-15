"Пятая смена": ЦАХАЛ снова ликвидировал командира "Батальона Шуджаийя"

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации Мухаммада аль-Аджлы – командира "Батальона Шуджаийя" в "Бригадах Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС).

Согласно опубликованным данным, аль-Аджла был уничтожен 13 апреля в районе Шуджаийя, на востоке города Газа, где в настоящее время ведутся интенсивные боевые действия.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".

В официальном сообщении сказано, что Мухаммад аль-Аджла с 7 октября 2023 года командовал ротой боевой поддержки в "Батальоне Шуджаийя", он отвечал за поставку оружия и боеприпасов боевикам.

Мухаммад аль-Аджла стал пятым командиром "Батальона Шуджаийя", уничтоженным с начала войны "Железные мечи" (7.10.2023), и третьим с момента начала операции "Сила и меч" (18.03.2025).

Предшественником аль-Аджлы на должности командира "Батальона Шуджаийя" был Хатам Разак Абд аль-Карим Шейх Халиль, которого ликвидировали 9 апреля. Таким образом, Мухаммад аль-Аджла был "комбатом" рекордно короткий срок – всего четыре дня.

Хатам Халиль был назначен на должность командира батальона после того, как были ликвидированы предыдущие командиры этого подразделения ХАМАСа – Уафам Фархат, Имад Карика и Джамиль Уадия. Отметим, что Халиль считался "спецназовцем", он был одним из командиров "Нухбы". Его преемник Мухаммад аль-Аджла, которого ликвидировали через несколько дней после вступления в должность, по сути был командиром логистической роты.