Спецназ ЯМАМ задержал в Рамалле израильтянина, разыскиваемого за убийство
время публикации: 15 апреля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 14:54
Бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ вошли в Рамаллу, где задержали жителя израильского города Тира (примерно 40 лет), подозреваемого в убийстве.
13 апреля в Тире был застрелен мужчина примерно 50 лет, сидевший в автомобиле. Его смерть была констатирована в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.
Убийца скрылся на территории Палестинской автономии.
После того, как местонахождение разыскиваемого было установлено, в Рамаллу вошли бойцы ЯМАМ, осуществившие арест.
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