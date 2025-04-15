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Израиль

Спецназ ЯМАМ задержал в Рамалле израильтянина, разыскиваемого за убийство

Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
Иудея и Самария
время публикации: 15 апреля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 14:54
Спецназ ЯМАМ задержал в Рамалле израильтянина, разыскиваемого за убийство
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ вошли в Рамаллу, где задержали жителя израильского города Тира (примерно 40 лет), подозреваемого в убийстве.

13 апреля в Тире был застрелен мужчина примерно 50 лет, сидевший в автомобиле. Его смерть была констатирована в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

Убийца скрылся на территории Палестинской автономии.

После того, как местонахождение разыскиваемого было установлено, в Рамаллу вошли бойцы ЯМАМ, осуществившие арест.

Израиль
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