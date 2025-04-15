Спецназ ЯМАМ задержал в Рамалле израильтянина, разыскиваемого за убийство

Бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ вошли в Рамаллу, где задержали жителя израильского города Тира (примерно 40 лет), подозреваемого в убийстве.

13 апреля в Тире был застрелен мужчина примерно 50 лет, сидевший в автомобиле. Его смерть была констатирована в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

Убийца скрылся на территории Палестинской автономии.

После того, как местонахождение разыскиваемого было установлено, в Рамаллу вошли бойцы ЯМАМ, осуществившие арест.