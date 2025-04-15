Взрыв в Петах-Тикве: причинен ущерб, есть пострадавшие

Утром 15 апреля в Петах-Тикве на улице Шауль а-Мелех рядом с одной из квартир, расположенных на первом этаже жилого здания, взорвался газовый баллон.

После взрыва возник пожар. Причинен значительный ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о трех пострадавших.

Один из пострадавших, мужчина примерно 60 лет, получивший ожоги второй степени, в тяжелом состоянии направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Еще двое пострадавших, получивших легкие травмы, направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.