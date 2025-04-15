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Израиль

Взрыв в Петах-Тикве: причинен ущерб, есть пострадавшие

Мада
Петах-Тиква
Пожары
время публикации: 15 апреля 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 09:03
Взрыв в Петах-Тикве: причинен ущерб, есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Утром 15 апреля в Петах-Тикве на улице Шауль а-Мелех рядом с одной из квартир, расположенных на первом этаже жилого здания, взорвался газовый баллон.

После взрыва возник пожар. Причинен значительный ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о трех пострадавших.

Один из пострадавших, мужчина примерно 60 лет, получивший ожоги второй степени, в тяжелом состоянии направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Еще двое пострадавших, получивших легкие травмы, направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Израиль
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