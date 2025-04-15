Нетаниягу обсудил с Макроном тему палестинского государства: "Награда за терроризм"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во вторник, 15 апреля, провел беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает офис главы правительства в Иерусалиме.

"В ходе беседы премьер-министр выразил решительное несогласие с созданием палестинского государства, заявив, что это станет огромной наградой за терроризм. Премьер-министр напомнил президенту Франции, что до сих пор ни один палестинский чиновник, в том числе в Палестинской автономии, не осудил резню 7 октября, и что в Палестинской автономии детей воспитывают так, чтобы они уничтожали Израиль, а убийцам евреев выплачивают финансовое вознаграждение. Премьер-министр заявил президенту Франции, что палестинское государство, созданное в нескольких минутах езды от израильских городов, станет оплотом иранского терроризма, и что подавляющее большинство израильской общественности решительно выступает против этого, и что такой подход является его последовательной и давней политикой", – сказано в официальном сообщении офиса Нетаниягу.

Около недели назад президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже в июне 2025 года. Обозреватели отмечают, что это может свидетельствовать о значительном изменении французской политики на Ближнем Востоке. Говоря о признании Палестинского государства, Макрон подчеркнул, что это решение будет принято "не в угоду кому-либо", а потому что "это справедливо" и потому, что он "хочет участвовать в этом процессе". Макрон отметил, что это может произойти на конференции, посвященной созданию Палестинского государства и намеченной на июнь. Он выразил надежду, что Франции совместно с Саудовской Аравией удастся продвинуть процесс признания государства Палестина и другими странами.