Израильская делегация останется в Дохе еще на сутки, переговоры продолжатся завтра

По информации телеканала "Кан-11", отложен вылет израильской делегации из Дохи, так как переговоры по сделке с ХАМАСом, которая приведет к освобождению заложников, продолжатся в пятницу, 16 августа.

По данным телеканала, переговоры сосредоточены на нескольких вопросах, по которым остаются существенные разногласия между Израилем и ХАМАСом. Израильская делегация с посредниками обсуждает механизм постоянного прекращения огня в секторе Газы; механизм обеспечения контроля за КПП "Рафах" и Филадельфийской осью; механизм проверки жителей Газы на "оси Нецарим"; количество заложников (живых), которые будут освобождены на первом этапе сделки; право вето Израиля при обсуждении списка освобождаемых террористов.

Источник телеканала, знакомый с ходом переговоров, отметил, что камнем преткновения на переговорах стал механизм прекращения боевых действий и переход от первой ко второй фазе сделки.