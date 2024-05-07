Опубликован официальный текст соглашения о прекращении огня и "обмене пленными", одобренный ХАМАСом

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" опубликовало полный текст соглашения о прекращении огня в секторе Газы и "обмене пленными", об одобрении которого ХАМАС проинформировал Катар, Египет и других посредников.

Публикуем текст этого соглашения в переводе востоковеда Марианны Беленькой

Предложение по соглашению предусматривает реализацию соглашения в три этапа, каждый из которых длится 42 дня.

"Cоглашение направлено на освобождение всех израильских заложников в секторе Газы, будь то гражданские лица или солдаты, живые или нет в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, а также возвращение к устойчивому режиму спокойствия, которое включает постоянное прекращение огня и вывод израильских сил из сектора Газы и его восстановление".

Гаранты договора: Катар, Египет, США, ООН.

Первый этап:

- Временное прекращение военных операций между двумя сторонами и вывод израильских сил на восток, подальше от густонаселенных районов в приграничные районы внутри сектора Газы, включая "ось Нецарим" (центр сектора Газы).

- Остановка полетов израильской авиации (военной и разведывательной) в секторе Газы на 10 часов в сутки, а в дни освобождения задержанных и пленных – на 12 часов.

- Возвращение палестинских перемещенных лиц в места своего проживания.

Более конкретно об отводе сил и гуманитарной ситуации:

- На третий день (после освобождения первых троих заложников) израильские силы полностью выводятся с улицы Ар-Рашид на восток до улицы Салах ад-Дин, полностью демонтируют свои военные объекты в этом районе и начинают возвращение перемещенных лиц в свои дома (без ношения оружия при возвращении), обеспечивается свобода передвижения жителей во всех районах сектора, а также ввоз гуманитарной помощи с улицы Ар-Рашид с первого дня беспрепятственно.

- На 22-й день (после освобождения половины живых заложников из числа гражданских лиц, а также женщин-солдат), израильские силы выводятся из центра сектора Газы (прежде всего, с "оси Нецарим" и Кувейтской кольцевой развязки) к востоку от дороги Салах ад-Дин в близлежащий район вдоль границы, а военные объекты и объекты полностью демонтированы, и продолжается возвращение перемещенных лиц в места проживания на севере сектора Газы, и свобода передвижения жителей во всех районах сектора Газы.

- Начиная с первого дня обеспечивается доставка достаточного количества гуманитарной помощи, гуманитарных материалов и топлива (600 грузовиков в день, в том числе 50 бензовозов, в том числе 300 для севера), включая топливо, необходимое для работы электростанции и торговой станции и оборудование, необходимое для расчистки завалов, а также восстановления и эксплуатации больниц, медицинских центров и пекарен во всех районах сектора Газы, и это будет продолжаться на всех этапах действия соглашения.

Обмен заложниками и пленными между двумя сторонами на первом этапе:

- На первом этапе ХАМАС освобождает 33 израильских заложников (живых или мертвых), включая женщин (гражданских лиц и солдат), детей (в возрасте до 19 лет, кроме солдат), пожилых людей (старше 50 лет), а также больных и раненых гражданских лиц в обмен на большое количество заключенных в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей, согласно следующей формуле:

* 30 пожилых (старше 50) и больных заключенных согласно списку ХАМАСа в обмен на каждого израильтянина (пожилых, больных и раненых гражданских).

* ХАМАС освобождает всех живых израильских женщин-солдат. Взамен Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (из 50 – 30 палестинцев, осужденных на пожизненные сроки и тоже согласно спискам ХАМАСа).

Как будет проходить обмен:

- ХАМАС освобождает трех израильских заложников на третий день действия соглашения.

- После этого ХАМАС освобождает еще трех заложников каждые семь дней, начиная с женщин, когда это возможно (гражданские лица и женщины-солдаты).

- Только к седьмому дню (насколько это возможно) ХАМАС предоставит информацию о количестве израильских заложников, которые будут освобождены на этом этапе.

- На 22 день израильская сторона освобождает всех повторно арестованных "узников сделки Шалита".

- Если число живых израильских заложников, подлежащих освобождению, не достигнет 33, то до нужного числа дополнят телами заложников из тех же категорий. Взамен Израиль освободит всех арестованных из сектора Газы после 7 октября 2023 года, включая женщин и детей (до 19 лет) при условии, что это будет сделано на пятой неделе данного этапа.

- К шестой неделе ХАМАС освобождает всех оставшихся заложников, включенных в этот этап. Взамен Израиль освобождает согласованное количество палестинских заключенных в израильских тюрьмах согласно спискам, которые представит ХАМАС.

- Процесс обмена связан со степенью приверженности условиям соглашения, включая прекращение военных операций, вывод израильских войск, возвращение перемещенных лиц и поступление гуманитарной помощи.

- Завершение необходимых юридических процедур для обеспечения того, чтобы освобожденные палестинские заключенные не были арестованы на основании тех же обвинений, по которым они были арестованы ранее.

Кроме того:

- Не позднее 16-го дня первого этапа между сторонами начнутся непрямые переговоры относительно согласования деталей второго этапа сделки касательно дальнейших планов обмена (солдат и оставшихся мужчин-заложников), при условии, что они будут завершены и согласованы до окончания пятой недели первого этапа.

- ООН и ее агентства, включая UNRWA и другие международные организации, осуществляют свою работу по предоставлению гуманитарных услуг во всех районах сектора Газы, и это продолжается на всех этапах действия соглашения.

- Начинается восстановление гражданской инфраструктуры во всех районах сектора Газы, а также ввоз необходимого оборудование для этого. И все это происходит на всех этапах сделки.

- Обеспечение временным жильем (не менее 60 тыс. временных домов-караванов и 200 тыс. палаток) всем, кто потерял свои дома.

- Начиная с первого дня этого этапа, согласованному количеству (не менее 50) раненых боевиков плюс увеличение числа путешественников, больных и раненых через КПП Рафах (Рафиах), снятие ограничений для путешественников и возвращение движения товаров и торговли без ограничений.

- Инициирование необходимых мероприятий и планов по комплексной реконструкции домов, гражданских объектов и гражданской инфраструктуры и выплата компенсаций пострадавшим под контролем ряда стран и организаций, включая Египет, Катар и ООН.

- Все эти меры должны продолжаться и на втором этапе до тех пор, пока не будет объявлено устойчивое спокойствие.

Второй этап:

- Объявление о восстановлении устойчивого спокойствия (прекращение военных операций с обеих сторон) и его вступление в силу до обмена задержанными и пленными между двумя сторонами – всех оставшихся в живых израильских мужчин (гражданских лиц и солдат) в обмен на согласованное количество палестинских заключенных и полный вывод израильских войск из сектора Газы.

Третий этап:

- Обмен телами и останками погибших с обеих сторон.

- Начало реализации плана восстановления сектора Газа на период от 3 до 5 лет, включая дома, гражданские объекты и инфраструктуру, а также выплату компенсаций всем пострадавшим, под контролем ряда стран и организаций, включая Египет, Катар и ООН.

- Прекращение полной блокады сектора Газы.

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Следует отметить, что правительство Израиля пока не подтвердило свою готовность принять договор с ХАМАСом в изложенном выше виде. 6 мая 2024 года ЦАХАЛ начал наземную операцию в Рафиахе, взяв под контроль КПП "Рафиах" на границе с Египтом.