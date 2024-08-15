x
15 августа 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава объединения учителей средних и старших угрожает начать учебный год с забастовки

время публикации: 15 августа 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 20:06
Глава объединения учителей средних и старших угрожает начать учебный год с забастовки
Yossi Zindel/Flash90

Глава объединения учителей средних и старших классов Ран Эрез предупредил, что 1 сентября ученики старших классов, по всей видимости, не смогут вернуться за парту из-за забастовки педагогов.

Это заявление было сделано после очередного раунда переговоров с представителями министерств финансов и образования, завершившихся недовольством обеих сторон нежеланием партнера по переговорам "войти в положение".

Ран Эрез заявил, что его уведомили "об отсутствии бюджетных источников для продолжения переговоров по зарплатам учителей старших классов" и о том, что министр финансов отказывается от взятого на себя обязательства повысить зарплаты ретроактивно, с 23 сентября. По словам Эреза, "у правительства Израиля нет денег на учащихся и преподавателей старших школ".

Отметим, что 15 августа – последний срок, когда стороны должны были уведомить суд по трудовым конфликтам о ходе переговоров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2024

Суд отклонил иск минпроса и центра местной власти против организации учителей старших классов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024

Из-за забастовки учителей школьникам грозит пересдача "багрута": минобразования обращается в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2024

Министерство образования дало учителям два часа на введение в систему оценок за экзамены