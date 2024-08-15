Глава объединения учителей средних и старших угрожает начать учебный год с забастовки

Глава объединения учителей средних и старших классов Ран Эрез предупредил, что 1 сентября ученики старших классов, по всей видимости, не смогут вернуться за парту из-за забастовки педагогов.

Это заявление было сделано после очередного раунда переговоров с представителями министерств финансов и образования, завершившихся недовольством обеих сторон нежеланием партнера по переговорам "войти в положение".

Ран Эрез заявил, что его уведомили "об отсутствии бюджетных источников для продолжения переговоров по зарплатам учителей старших классов" и о том, что министр финансов отказывается от взятого на себя обязательства повысить зарплаты ретроактивно, с 23 сентября. По словам Эреза, "у правительства Израиля нет денег на учащихся и преподавателей старших школ".

Отметим, что 15 августа – последний срок, когда стороны должны были уведомить суд по трудовым конфликтам о ходе переговоров.