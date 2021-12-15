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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 08:20

Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон

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Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон назначила нового генерального директора минпроса - Далит Штаубер, которая занимала эту должность, когда министерство возглавлял Гидеон Саар.

Напомним, несколько дней назад был отправлен в отставку с поста гендиректора Игаль Словик. После увольнения Словика, уже по своему желанию, уволился координатор по борьбе с коронавирусом в системе образования Йогев Надав.

Из окружения Словика сообщали, что он был уволен в связи с разногласиями между ним и министром по вопросам борьбы с коронавирусом в системе образования.


Утром 15 декабря лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар выразил поддержку Ифат Шаше-Битон, заявив, что Игаль Словик "не заслуживал доверия с самого начала".

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