Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон
Министр просвещения Ифат Шаша-Битон назначила нового генерального директора минпроса - Далит Штаубер, которая занимала эту должность, когда министерство возглавлял Гидеон Саар.
Напомним, несколько дней назад был отправлен в отставку с поста гендиректора Игаль Словик. После увольнения Словика, уже по своему желанию, уволился координатор по борьбе с коронавирусом в системе образования Йогев Надав.
Из окружения Словика сообщали, что он был уволен в связи с разногласиями между ним и министром по вопросам борьбы с коронавирусом в системе образования.
Утром 15 декабря лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар выразил поддержку Ифат Шаше-Битон, заявив, что Игаль Словик "не заслуживал доверия с самого начала".
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2021
Вслед за гендиректором ушел в отставку координатор по борьбе с коронавирусом в министерстве просвещения
Вслед за гендиректором ушел в отставку координатор по борьбе с коронавирусом в министерстве просвещения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление
Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление