Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон назначила нового генерального директора минпроса - Далит Штаубер, которая занимала эту должность, когда министерство возглавлял Гидеон Саар.

Напомним, несколько дней назад был отправлен в отставку с поста гендиректора Игаль Словик. После увольнения Словика, уже по своему желанию, уволился координатор по борьбе с коронавирусом в системе образования Йогев Надав.

Из окружения Словика сообщали, что он был уволен в связи с разногласиями между ним и министром по вопросам борьбы с коронавирусом в системе образования.

Утром 15 декабря лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар выразил поддержку Ифат Шаше-Битон, заявив, что Игаль Словик "не заслуживал доверия с самого начала".