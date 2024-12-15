Духовный лидер ШАС: "Даже лодырь не должен идти служить в армию"

Корреспондент сайта "Кикар а-Шабат" Ишай Коэн в своем Х-блоге опубликовал фрагмент выступления духовного лидера партии ШАС Ицхака Йосефа, который говорит, что даже лодыри (ультраортодоксы, не изучающие Тору на постоянной основе) не должны идти служить в армию.

По словам Ицхака Йосефа, молодые ультраортодоксы во время службы в ЦАХАЛе потеряют духовность и станут светскими, поэтому всех харедим следует освободить от армейской службы.

Сайт "Аруц Шева" отмечает, что Ицхак Йосеф ужесточает свое противодействие призыву в ЦАХАЛ, заявляя, что даже те харедим, которые не учатся в йешивах, должны воздерживаться от призыва на военную службу.

Журналист Амит Сегаль отметил крайне негативную реакцию в коалиции на эти слова духовного лидера ШАС (эта партия входит в нынешнюю коалицию).

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид сказал по этому поводу: "Заявления бывшего главного раввина Израиля в поддержку уклонения от службы в армии заслуживают осуждения, независимо от политических взглядов. Призывы к уклонению от службы в разгар войны, исходящие от человека, занимающего официальную государственную должность и получающего зарплату от государства, представляют собой пересечение красной линии. Это не только угрожает демократии, но и подрывает безопасность и будущее страны. Любой, кто вчера резко осудил заявления Моше Ладора, должен с той же строгостью осудить высказывания раввина Йосефа. Те, кто требуют расследования в отношении Ладора, должны призвать к расследованию и в этом случае. Отсутствие осуждения со стороны Биньямина Нетаниягу и Ярива Левина будет воспринято как неуважение к солдатам ЦАХАЛа, раненным и погибшим на войне".