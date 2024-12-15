Нетаниягу: "Год назад я сказал, что мы изменим Ближний Восток, и мы его меняем"

В воскресенье, 15 декабря, канцелярия премьер-министра распространила видеообращение Биньямина Нетаниягу, в котором он рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

"Год назад я сказал простую вещь: мы изменим Ближний Восток, и мы действительно его меняем. Сирия – это уже не та Сирия, Ливан – это не тот Ливан, Газа – это не та Газа, и Иран, стоящий во главе "оси зла", это не тот Иран. Он также почувствовал силу наших рук", – с этих слов начал видеобращение Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, Израиль действует решительно и осмотрительно, чтобы обеспечить безопасность всех стран региона, обеспечить стабильность и безопасность своих границ. "Это не значит, что перед нами больше нет вызовов, они есть. Остается Иран и его приспешники", – подчеркнул Нетаниягу, отметив, что реальность – динамична и быстро меняется.

Говоря о Сирии, Нетаниягу заявил, что Израиль не заинтересован в конфронтации с ней. "В отношении Сирии мы будем определять нашу политику в соответствии с ситуацией, складывающейся на местах", – сказал он. Нетаниягу упомянул, что на протяжении десятилетий Сирия сохраняла враждебность по отношению к Израилю. "Она нападала на нас снова и снова, она позволяла другим атаковать нас со своей территории, она позволяла Ирану поставлять оружие "Хизбалле" через свою территорию"- сказал премьер. Он заявил: чтобы гарантировать, что это не повторится снова, в последние несколько дней были нанесены мощные удары, ЦАХАЛу дано указание незамедлительно действовать против потенциальных угроз со стороны Сирии и не подпускать враждебные элементы к израильской границе.

Нетаниягу обратился к "Хизбалле" и Ирану, заявив, что Израиль продолжит действовать против них, в любом месте и в любое время, чтобы не допустить перевооружения "Хизбаллы".

Биньямин Нетаниягу отметил, что обо всем этом он говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора, состоявшегося вечером 14 декабря. По словам Нетаниягу, речь шла о необходимости действовать на всех аренах до полной победы Израиля. Кроме того, они с Трампом обсудили предпринимаемые усилия для возвращения заложников. Нетаниягу отметил, что это была "дружеская и очень теплая беседа".