WSJ: Трамп рассматривает вариант авиаударов по ядерным объектам Ирана

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает вариант нанесения авиаударов по целям в Иране, чтобы остановить ядерную программу в этой стране.

В публикации Александра Уорда и Лоуренса Нормана отмечается: советники Трампа обеспокоены тем, что экономического давления, дипломатии и санкций недостаточно для сдерживания Тегерана.

"Вариант военного удара по ядерным объектам (в Иране) сейчас более серьезно рассматривается некоторыми членами переходной команды (Трампа), которые учитывают падение режима президента Башара Асада – союзника Тегерана – в Сирии, будущее американских вооруженных сил в регионе и уничтожение Израилем (иранских) прокси-сил – "Хизбаллы" и ХАМАСа", – говорится в публикации. Все эти факторы ослабили Иран и способность иранцев в случае военных действий нанести ущерб США или американским союзникам в регионе.

WSJ со ссылкой на собственные источники пишет, что Дональд Трамп в ходе недавних телефонных разговоров заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, что он обеспокоен иранской ядерной программой, что дал понять, что ждет предложения по предотвращению ситуации, при которой иранцы получат атомную бомбу. В то же время, Трамп намерен действовать так, чтобы не спровоцировать масштабную войну, в которую были бы втянуты США, сказано в статье.

У Ирана достаточно высокообогащенного урана, чтобы создать четыре ядерные бомбы. Исламская республика Иран – единственная страна, не обладающая ядерным оружием, которая производит уран, близкий к оружейному. В принципе, для создания атомной бомбы Ирану потребуется всего несколько дней с момента принятия решения, а не несколько месяцев, как считали американцы ранее, пишет WSJ.

Высока вероятность того, что – в кратчайшие сроки после прихода Трампа в Белый дом – Израиль получит от США дополнительное современное оружие, включая противобункерные бомбы, чтобы самостоятельно атаковать иранские ядерные объекты при поддержке американцев.

Альтернативный путь – попытаться использовать угрозу военного удара, особенно в сочетании с введенными США санкциями, чтобы заставить Тегеран принять дипломатическое решение. Это стратегия, которую Трамп использовал в отношении Северной Кореи в свой первый срок, хотя дипломатия в конечном итоге дала сбой.

Неясно, какой вариант выберет Трамп, который говорил о том, что хочет избежать третьей мировой войны и заключить сделку с Тегераном.

Иран давно дал понять, что реакцией на удар по ядерным объектам будет выдворение инспекторов ООН и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, который обязывает Тегеран не разрабатывать такое оружие.