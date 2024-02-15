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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один основных командиров спецназа "Радуан". Видео

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    ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один основных командиров спецназа
    Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ объявил, что в среду, 14 февраля, в Ливане был ликвидирован один из наиболее влиятельных командиров спецподразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Мухаммад ад-Дабс. Вместе с ним были убиты его заместитель Хасан Ибрагим Исса и еще один боевик.

    В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что Али Мухаммад ад-Дабс был одним из организаторов теракта на перекрестке Мегиддо в марте 2023 года. Он планировал и организовывал многие теракты против Израиля, особенно во время нынешней войны.

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    Али Мухаммад ад-Дабс и его приближенные были уничтожены в результате удара ВВС ЦАХАЛа по военному объекту "Хизбаллы" в Набатии.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа также уведомляет, что 15 февраля израильские ВВС атаковали военные объекты "Хизбаллы" в районах Блиды и Марун ар-Раса.

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