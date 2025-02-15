x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 05:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 05:53
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Три убийства в арабском секторе за сутки: в Сахнине, Кафр-Кане и Иерусалиме

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 15 февраля 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 05:36
Три убийства в арабском секторе за сутки: в Сахнине, Кафр-Кане и Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Около полуночи в Нагарии в медицинском центре "Галиль" была констатирована смерть 18-летнего Халида Бадарнэ, получившего вечером тяжелые огнестрельные ранения в результате нападения в Сахнине.

В общей сложности, только за последние сутки в арабском секторе в результате вооруженных нападений были убиты три человека.

Ранее, вечером 14 февраля, сообщалось о двух нападениях. В Кафр-Кане был застрелен 55-летний Тауфик Сабих. В Иерусалиме был застрелен 27-летний Мухаммад аль-Мальхи.

С начала 2025 года года в арабском секторе был убит 31 человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2025

В Иерусалиме в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2025

В Кафр-Кане убит местный житель