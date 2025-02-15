Три убийства в арабском секторе за сутки: в Сахнине, Кафр-Кане и Иерусалиме

Около полуночи в Нагарии в медицинском центре "Галиль" была констатирована смерть 18-летнего Халида Бадарнэ, получившего вечером тяжелые огнестрельные ранения в результате нападения в Сахнине.

В общей сложности, только за последние сутки в арабском секторе в результате вооруженных нападений были убиты три человека.

Ранее, вечером 14 февраля, сообщалось о двух нападениях. В Кафр-Кане был застрелен 55-летний Тауфик Сабих. В Иерусалиме был застрелен 27-летний Мухаммад аль-Мальхи.

С начала 2025 года года в арабском секторе был убит 31 человек.