"Исламский джихад" опубликовал пропагандистское видео с израильским заложником

В ночь на 15 февраля, за 11 часов до планируемого освобождения шестой группы израильских заложников, в которую входит Александр Труфанов, "Исламский джихад" опубликовал с ним видео.

На кадрах, дата съемки которых неизвестна, Труфанов запечатлен на морском побережье: он гуляет по пляжу, сидит с удочкой, пишет письмо на иврите, бросает камешки в воду.

Публикация этих постановочных кадров, вероятно, является попыткой террористических группировок Газы опровергнуть обвинения в жестоком обращении с заложниками и улучшить свой имидж в глазах международного сообщества.