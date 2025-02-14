"Исламский джихад" опубликовал пропагандистское видео с израильским заложником
время публикации: 14 февраля 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 23:11
В ночь на 15 февраля, за 11 часов до планируемого освобождения шестой группы израильских заложников, в которую входит Александр Труфанов, "Исламский джихад" опубликовал с ним видео.
На кадрах, дата съемки которых неизвестна, Труфанов запечатлен на морском побережье: он гуляет по пляжу, сидит с удочкой, пишет письмо на иврите, бросает камешки в воду.
Публикация этих постановочных кадров, вероятно, является попыткой террористических группировок Газы опровергнуть обвинения в жестоком обращении с заложниками и улучшить свой имидж в глазах международного сообщества.
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