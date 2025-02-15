Арестован террорист из Дженина, напавший на израильтянина в поселке Ган-Нер

Пресс-служба полиции опубликовала совместное с Общей службой безопасности (ШАБАК) сообщение о произведенном сотрудниками полиции Северного округа аресте 25-летнего палестинца из Дженина, который подозревается в нападении на израильтянина в поселке Ган-Нер.

Преступление было совершено в четверг: житель Ган-Нер, находившийся на балконе своего дома, получил удар тяжелым предметом.

Розыски нападавшего длились сутки, подозреваемый был обнаружен, когда прятался на лошадиной ферме в одном из окрестных населенных пунктов. Он передан для допроса следователям.