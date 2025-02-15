x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 12:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 12:04
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестован террорист из Дженина, напавший на израильтянина в поселке Ган-Нер

Полиция
ШАБАК
время публикации: 15 февраля 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 11:55
Арестован террорист из Дженина, напавший на израильтянина в поселке Ган-Нер
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции опубликовала совместное с Общей службой безопасности (ШАБАК) сообщение о произведенном сотрудниками полиции Северного округа аресте 25-летнего палестинца из Дженина, который подозревается в нападении на израильтянина в поселке Ган-Нер.

Преступление было совершено в четверг: житель Ган-Нер, находившийся на балконе своего дома, получил удар тяжелым предметом.

Розыски нападавшего длились сутки, подозреваемый был обнаружен, когда прятался на лошадиной ферме в одном из окрестных населенных пунктов. Он передан для допроса следователям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

Пешеход, сбитый на шоссе номер 1 – пытавшийся сбежать от полиции перевозчик нелегалов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Предотвращен теракт-самоубийство в автобусе в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Теракт в восточной Самарии: восемь раненых, двое в критическом состоянии