x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 12:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 12:04
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Горн прибыли на первую точку встречи

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 февраля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 11:20
Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Горн прибыли на первую точку встречи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила, что освобожденные в ходе сделки с террористами заложники – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – прибыли на первую точку встречи возле Реим в окрестностях сектора Газы.

На месте встречи их ждут близкие, в том числе мама Александра Труфанова Елена, прибывшая в Реим в пятницу до наступления сумерек: она соблюдает шаббат, и ей было важно приехать до его наступления.

Кроме родственников, на месте встречи находятся военные врачи, которые проведут первичный медицинский осмотр похищенных. Затем освобожденные заложники будут отправлены вертолетами в больницы "Шиба" и "Ихилов", где для них подготовлены специально выделенные помещения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Освобожденные заложники в сопровождении ЦАХАЛа пересекли границу Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Трое израильских заложников освобождены после 498 дней в плену
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

ЦАХАЛ: трое заложников переданы представителям Красного Креста