Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Горн прибыли на первую точку встречи

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила, что освобожденные в ходе сделки с террористами заложники – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – прибыли на первую точку встречи возле Реим в окрестностях сектора Газы.

На месте встречи их ждут близкие, в том числе мама Александра Труфанова Елена, прибывшая в Реим в пятницу до наступления сумерек: она соблюдает шаббат, и ей было важно приехать до его наступления.

Кроме родственников, на месте встречи находятся военные врачи, которые проведут первичный медицинский осмотр похищенных. Затем освобожденные заложники будут отправлены вертолетами в больницы "Шиба" и "Ихилов", где для них подготовлены специально выделенные помещения.