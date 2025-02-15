ЦАХАЛ подтвердил точечную ликвидацию оператора БПЛА "Хизбаллы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли точечный удар по ключевому боевику авиационного подразделения террористической организации "Хизбалла" в районе Южного Ливана. Об этом в субботу вечером, 15 февраля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении подчеркивается, что боевик был атакован после того, как неоднократно нарушал условия соглашения о прекращении огня в Ливане в течение последних нескольких недель и участвовал в запуске беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля.

ЦАХАЛ продолжает действовать для устранения любой угрозы своим гражданам и своей территории и предотвратит любую попытку "Хизбаллы" вновь закрепиться на юге Ливана, поскольку это противоречит условиям соглашения между Израилем и Ливаном.