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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил точечную ликвидацию оператора БПЛА "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 15 февраля 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 20:30
ЦАХАЛ подтвердил точечную ликвидацию оператора БПЛА "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

ВВС Израиля нанесли точечный удар по ключевому боевику авиационного подразделения террористической организации "Хизбалла" в районе Южного Ливана. Об этом в субботу вечером, 15 февраля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении подчеркивается, что боевик был атакован после того, как неоднократно нарушал условия соглашения о прекращении огня в Ливане в течение последних нескольких недель и участвовал в запуске беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля.

ЦАХАЛ продолжает действовать для устранения любой угрозы своим гражданам и своей территории и предотвратит любую попытку "Хизбаллы" вновь закрепиться на юге Ливана, поскольку это противоречит условиям соглашения между Израилем и Ливаном.

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