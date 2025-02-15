В результате нападения сторонников "Хизбаллы" в Бейруте пострадал бригадный генерал из Непала

По уточненным данным, в результате нападения на трассе около международного аэропорта "Рафик Харири" в Бейруте вечером 14 февраля пострадал заместитель командующего Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал.

Нападение было совершено сторонниками "Хизбаллы".

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил нападение на конвой миротворцев ООН. Он связался со специальным координатором ООН в Ливане Жанин Хеннис-Плассхарт и командующим UNIFIL генералом Арольдо Ласаро Саенсом, сообщив им, что поручил министру внутренних дел найти и арестовать нападавших.

Несколько дней подряд возле международного аэропорта Бейрута проходят протесты сторонников "Хизбаллы" против отказа властей Ливана дать разрешение на посадку пассажирскому самолету из Ирана.

Вечером 14 февраля демонстранты преградили дорогу автомобилю UNIFIL, силой выволокли находившихся в салоне миротворцев, а затем подожгли машину.

И хотя власти Ливана сообщали, что для наведения порядка привлечены военные, на видео с места беспорядков, публикуемых в соцсетях, не видно ни полицейских, ни военных.

Акции протеста начались 13 февраля после отказа властей Ливана принять пассажирский самолет Iran Air из-за подозрений в перевозке груза для "Хизбаллы".

"Хизбалла" требует, чтобы правительство Ливана обеспечило бесперебойную работу аэропорта.

Ранее на этой неделе глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи заявил об использовании бейрутского аэропорта иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи средств "Хизбалле" через гражданские рейсы. Он предупредил, что ЦАХАЛ будет использовать все средства для предотвращения перевооружения группировки.