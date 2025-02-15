Нетаниягу проводит консультации: Израиль "надеется" в следующую субботу получить больше заложников

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в субботу вечером серию телефонных консультаций с высокопоставленными лицами по вопросу истечения поставленного президентом США Дональдом Трампом "дедлайна" для ХАМАСа и освобождением троих заложников, а не всех, как требовал Трамп.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в службах безопасности надеются, что следующие этапы освобождения заложников будут ускорены и в следующую партию заложников ХАМАС освободит не трех человек, а шесть.

Напомним, что Израиль фактически отказался от ультиматума, который президент Трамп поставил ХАМАСу, освободив всех оговоренных соглашением террористов в обмен на троих заложников, тогда как ХАМАС пытался сорвать продолжение соглашения, в понедельник объявив о приостановке освобождения израильских заложников.

Жесткая реакция Дональда Трампа, заявившего, что если до полудня в субботу, 15 февраля, ХАМАС не освободит всех удерживаемых заложников, "пусть разверзнется ад" и возобновится война в секторе Газы, вынудила ХАМАС объявить о своей приверженности соглашению. У Израиля был выбор – продолжать давление, чтобы получить больше заложников, или также придерживаться соглашения.